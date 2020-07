Il Napoli: “Uno spettacolare gol di Politano decide la serata del San Paolo”

Il commento del club partenopeo alla vittoria sull’Udinese al San Paolo

Il Napoli ha commentato così la vittoria sull’Udinese al San Paolo sul sito web della società.

Uno spettacolare gol di Politano all’ultimo assalto decide la serata del San Paolo e rimette il Napoli sul cammino del successo. E’ una vittoria firmata da quelli che entrano e segnano. Milik mette piede in campo per l’infortunato Mertens alla mezzora e dopo una trentina di secondi infila la porta in spaccata. Politano entra a 20 dalla fine per Callejon e al 95esimo griffa il suo primo gol in azzurro con un sinistro che bacia l’incrocio. Sono le due reti che segnano rimonta e sorpasso su una Udinese che merita senza dubbio elogi e onore per una lodevole prestazione. Il Napoli conta il decimo risultato consecutivo su undici partite con a corredo 8 vittorie. Mercoledì si va a Parma per provare ad alimentare la serie virtuosa sulla Via Emilia.