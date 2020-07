Il Mattino: Napoli capitale dell’inflazione

Una tendenza rivelata dai dati Istat che risulta inspiegabile. In tutte le grandi città d’Italia la tendenza risulta invertita

Secondo gli ultimi dati dell’Istat Napoli è la capitale italiana dell’inflazione, riporta Il Mattino, a dispetto della tendenza deflattiva del resto della Nazione.

«Mentre il resto d’Italia è in deflazione a giugno, al Sud – spiega l’Istat – i prezzi crescono, anche se solo dello 0,1%. Il Mezzogiorno è l’unica area del Paese con numeri positivi e ospita una delle grandi città con i maggiori rincari, Napoli, che insieme con Bolzano e Perugia guida la classifica dello 0,7%.».

Una tendenza che non sembra potrà cambiare per tutto il 2020 e che sorprende molto messa a confronto con le altre grandi città d’Italia come Roma o Milano dove il tasso è sceso fino allo -0,5% e -0,8%.

«A Napoli- spiega il docente di Statistica Economia al Suor Orsola Benincasa Claudio Quintano – c’è l’economia sommersa che contribuisce a creare inflazione, anche se questa è solo una parte della verità».

Secondo un dossier dell’Uil in Campania sarebbero stati messi in cassa integrazione 281mila lavoratori durante il lockdown

Un lavoratore- tipo a tempo pieno, con una retribuzione media di 1440 euro netti mensili, ha perso oltre 480 euro mensili ad aprile e maggio. Il rincaro dei prezzi, in questo momento, risulta davvero inspiegabile.