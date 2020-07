Gazzetta: il Napoli offre 25 milioni più bonus per Under. Per la Roma è ancora poco

Ci sono novità sull’asse Napoli-Roma per la trattativa per Under.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, scrive su Twitter che il Napoli ha offerto alla Roma 25 milioni più bonus da pagare in 4 rate per il calciatore. L’agente di Under, Ramadani, ha detto sì. L’accordo raggiunto con De Laurentiis prevede un contratto quinquennale a 3,5 milioni netti a stagione.

L’affare, tuttavia, è bloccato da Franco Baldini, che per il turco vuole più soldi.

#Napoli have offered #ASRoma €25m + add-ons (to be paid in 4 installments) for Cengiz #Ünder.

His agent Ramadani has reached an agreement with #DeLaurentiis for a 5 year contract at €3.5M net/season. Right now deal blocked by Franco #Baldini who wants more cash for the Turkish

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2020