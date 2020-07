Fonseca: “Zaniolo? Non è un caso, ma va gestito”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina. Ha parlato anche di Zaniolo, al centro delle polemiche negli ultimi giorni.

“Zaniolo titolare? Vediamo domani. Ha fatto bene, ma non dobbiamo dimenticarci che non si è allenato molto. È importante gestirlo dato che arriva da 6 mesi di infortunio. Per me non è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c’è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene​”