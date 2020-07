Elmas vicino al rinnovo. Presto arriverà anche il prolungamento di Gattuso

Sul Mattino. Il tecnico non ha fretta ma preferirebbe iniziare il prossimo campionato con il rinnovo già firmato e non con i dubbi sul prolungamento rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2021.

Il Napoli lavora alacremente anche sul fronte dei rinnovi. Uno dei prossimi calciatori a prolungare il contratto in azzurro potrebbe essere Elmas. Secondo quanto scrive Il Mattino, infatti, la trattativa non dovrebbe incontrare alcun ostacolo.

Inoltre, il club di De Laurentiis presto parlerà con Gattuso per rinnovare anche il suo accordo. Il tecnico non ha fretta ma preferirebbe iniziare il prossimo campionato con il rinnovo già firmato e non con i dubbi sul prolungamento rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2021.