“De Laurentiis ha ragione a non voler giocare a Barcellona, ma la decisione è presa”

Armand Duka, presidente della federcalcio albanese e membro del board UEFA, è intervenuto così ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

De Laurentiis ha ragione a non voler giocare a Barcellona, perché ha sentito la situazione dell’epidemia in Catalogna. Però finora la Liga si è giocata ugualmente quindi la decisione è che si giochi al Camp Nou e non penso ci siano ulteriori sviluppi in futuro, è tutto sotto controllo. Le Final Eight sono un caso isolato di quest’anno, in futuro si ritornerà a giocare andata e ritorno.