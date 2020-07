Conte: “C’è amarezza. Abbiamo numeri buoni ma serve un risultato positivo”

A Inter Tv: “C’è la completa fiducia in tutti i ragazzi della mia rosa, ho la possibilità di dare spazio a tutti i componenti perché so che viene ben ripagato nella prestazione, nell’attitudine e nella determinazione”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha presentato la partita contro il Verona ai microfoni di Inter TV.

“Come si lascia alle spalle una delusione simile? Preparandoci per la partita contro il Verona. Inevitabile che in questi casi la partita successiva arriva in pochissimo tempo ed è meglio. Sicuramente deve rimanere qualcosa come amarezza ma ti devi concentrare sul prossimo impegno, importante, contro una buonissima squadra. Come si prepara una partita così? Come sempre, cercando di far conoscere nei minimi dettagli l’avversario. Dove dovremo essere bravi e dove fare più attenzione. L’importante è che la squadra sappia che partita deve fare”.

Sugli infortuni.

“Questo è il problema che tutte le squadre stanno affrontando. Giocando impegni così ravvicinati con queste temperature, con tre punti in palio, è inevitabile che qualcosa si paghi dal punto di vista degli infortuni. Per qualche affaticamento magari non rischi un giocatore per timore di perderlo per tante partite. Ma dall’altra parte della medaglia c’è la completa fiducia in tutti i ragazzi della mia rosa, ho la possibilità di dare spazio a tutti i componenti perché so che viene ben ripagato nella prestazione, nell’attitudine e nella determinazione”.

Sull’orario delle partite.

“Ci stiamo abituando ad affrontarle, non è la prima volta e non sarà l’ultima. Ci stiamo adeguando a queste situazioni, poi è ovvio che giocando in trasferta a questi orari rientri a tarda notte e hai poco tempo per recuperare e riposare. Poi sappiamo benissimo di dover affrontare queste situazioni e lo facciamo nel migliore dei modi. Lo fanno tutti, dobbiamo farlo anche noi”.

Sull’avversario di domani.

“Il Verona sta facendo un ottimo torneo, una delle rivelazioni del campionato. Ha un allenatore bravo e preparato e in rosa ha ragazzi molto interessanti e bravi. E’ una squadra che anche fa anche del punto di vista fisico una delle sue forze. Noi dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sotto tutti i punti di vista, tecnico e fisico”.

Sulle statistiche.

“Penso che tutti quanti noi guardiamo le statistiche a fine partita perché comunque dietro i dati c’è una spiegazione. Sicuramente sono dati positivi, che dimostrano come hai sempre provato a dominare la partita. Anche avere l’indice di pericolosità tra i migliori dimostra che abbiamo giocato buone partite, il problema è che se non arriva il risultato puoi avere tutti i numeri buoni che vuoi ma tutto questo alla fine deve coincidere con un risultato positivo”.