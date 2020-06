Zaccheroni: “Napoli-Juve? E’ favorita la Juve. Il Napoli ieri sera ha fatto poco in fase offensiva”

A Radio Sportiva: “Il Napoli ieri sera ha avuto il risultato dalla sua, ma non ho visto una reazione feroce da una squadra che rischiava l’eliminazione”.

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Alberto Zaccheroni. Ha dato un pronostico per la finale di Coppa Italia. Mercoledì Napoli e Juventus si sfideranno per agguantare il trofeo.

“Per me è favorita la Juventus. Il Napoli ieri sera ha avuto il risultato dalla sua, ma non ho visto una reazione feroce da una squadra che rischiava l’eliminazione. Il Napoli ha fatto poco in fase offensiva a parte il gol”.