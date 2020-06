Younes su Twitter: “Roma arriviamo!”

Anche Amin Younes ha avuto una parte, anche se piccola, nel passaggio del turno di Coppa Italia. Anche lui è sceso in campo, nelle battute finali, contribuendo alla conquista della finale contro la Juventus, a Roma, il 17 giugno prossimo. E proprio a Roma pensa Younes su Twitter. L’attaccante ha postato due foto della partita con la scritta: “Roma arriviamo!”.

Roma arriviamo! 💪🏽⠀

🔜 @coppaitaliaofficial FINALE! 🙌🏽 Great feeling to be back on the pitch again! ⚽️🤩#AY34 #ForzaNapoliSempre 💙 @sscnapoli pic.twitter.com/ckNE8oRohh

— Amin Younes (@AminYounes11) June 13, 2020