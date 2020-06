Tuttosport: rinnovo Gattuso, De Laurentiis vuole una clausola rescissoria di 8 milioni

La visita di ieri del presidente De Laurentiis a Castel Volturno è stata anche l’occasione per parlare con Gattuso del suo rinnovo come riporta Tuttosport, anche se tra le parti l’intesa di continuare insieme c’è e quindi non esiste fretta di chiudere il nuovo contratto

De Laurentiis è restato a discutere con Gattuso di un rinnovo che non c’è fretta di firmare ma che è già caratterizzato dalle linee economiche: triennale da 1,5 milioni il primo anno, 1,6 il secondo ed 1,7 nel terzo, con l’aggiunta di una clausola rescissoria molto alta (si parla di 8 milioni), perché il patron ha fiutato che Gattuso potrà diventare a breve uno degli allenatori più importanti della Serie A.