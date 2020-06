Tuttosport: Gattuso ha pagato la cena di lunedì a tutta la squadra

Tuttosport scrive che la cena di lunedì di Gattuso con la squadra è stata pagata interamente dal tecnico del Napoli.

“Lunedì sera il coach ha partecipato ad una cena insieme alla squadra, episodio che nel Napoli non si verificava da 5 anni, e ha deciso anche di pagare lui per tutti. Circa sessanta persone, tra squadra al completo, lo staff tecnico , quello medico ed i magazzinieri. Una cena nella Baita Braceria di Valle di Maddaloni, voluta da tutti per completare l’affiatamento in vista della ripartenza della stagione”