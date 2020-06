Trecento tifosi del Porto seguono la squadra in trasferta (e preoccupano la Premier League)

Trecento tifosi del Porto hanno seguito la squadra in trasferta contro il Famalicao. In barba a qualsiasi noma sul distanziamento sociale e alla precauzione di giocare le partite a porte chiuse, si sono riuniti fuori dallo stadio per dimostrare la loro vicinanza ai calciatori, sconfitti per 2-1 dalla squadra appena promossa.

Le immagini che li ritraggono in un perfetto quanto esecrabile assembramento, hanno destato scalpore in Inghilterra. Si teme lo stesso atteggiamento da parte dei tifosi della Premier League. Se ne preoccupa Sky Sports Uk, che su Twitter pubblica la foto dei tifosi del Porto con questa domanda:

“Un avvertimento per la Premier League?”.

A warning for the Premier League?

Almost 300 Porto fans travelled to their game against Famalicao on Wednesday and congregated outside the stadium as the league season resumed pic.twitter.com/hCWgje31z7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2020