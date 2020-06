Sky: il Napoli su Szoboszlai del Salisburgo, investimento in prospettiva

Il centrocampista classe 2000 sarebbe un talento da accaparrarsi per il futuro, magari a fine mercato. E’ seguito anche da Lazio e Milan

Su Sky Sport le ultime di mercato sul Napoli. Il club di De Laurentiis sarebbe interessato a Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Classe 2000, fa parte anche della nazionale ungherese e piace anche a Lazio e Milan. E’ una mezzala che però può fare il centrocampista centrale o giocare più avanzato.

Il Napoli vanta ottimi rapporti con il Salisburgo, ma il giocatore non rappresenta una priorità per il club partenopeo. Piuttosto viene valutato come un talento da accaparrarsi per il futuro, magari a fine mercato.