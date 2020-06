Salvini: «De Luca blocca i pizzaioli mentre la camorra con i rifiuti fa più soldi di prima»

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato oggi a Napoli per il suo tour in giro per l’Italia dopo la riapertura delle regioni e non ha mancato di lanciare qualche frecciata al governatore De Luca nel corso della sua conferenza stampa

“Se il modello De Luca è quello dei fantastici 4 De Luca, De Mita, Mastella e Pomicino, questi qui glieli lascio volentieri. I napoletani e i campani devono avere un’alternativa. La principale preoccupazione del governatore non erano le ecoballe e i rifiuti, ma il colore dei miei occhiali. Questo denota un problema a livello personale e glielo lascio. La cosa sconvolgente è che la camorra, nell’affare rifiuti e trasporto dei rifiuti, sta facendo più soldi di prima. La Regione si occupa di bloccare i pizzaioli e degli occhiali di Salvini”,