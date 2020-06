Piazza Mercato, torneo notturno di calcetto abusivo (c’era anche Paolo Cannavaro)

Sul Mattino. Dodici squadre, centinaia di persone ammassate dietro le transenne, risultati pubblicati sui social e distribuzione di dolci e rustici gratuiti. Il tutto senza alcun controllo da parte della polizia

Sul Mattino il torneo di calcetto abusivo che è andato in scena stanotte a piazza Mercato. Il ministro dello Sport non ha autorizzato le partite amatoriali, anzi, ieri ha ribadito che non è sicuro lo farà nemmeno dopo il 25 giugno. Ma in piazza Mercato, a Napoli, si è svolto tutto regolarmente, anche se nell’irregolarità.

Dodici le squadre impegnate nel torneo, con “centinaia di persone ammassate dietro le transenne improvvisate”, a dispetto di qualsiasi norma anti Covid.

L’organizzazione ha previsto tutto, dai fotografi ai droni ai fuochi d’artificio sparati prima dell’inizio delle partite. E anche la distribuzione gratuita di piccola pasticceria e rosticceria da parte degli sponsor. E madrine, presentatori e cantanti neomelodici.

Una pagina Facebook per condividere i risultati delle partite e anche la presenza di Paolo Cannavaro, che ha salutato i presenti in piazza.

Le forze di polizia totalmente assenti, scrive il quotidiano.

FOTO DAL MATTINO