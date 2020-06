Napoli-Juventus senza pubblico ma si giocherà e Doveri arbitrerà con un miliardo di persone in tv

L’ex fischietto Hackett disse che a porte chiuse c’è il rischio di deconcentrarsi. L’unico rischio, in realtà, sono gli insulti che arrivano nitidamente

Alla ripartenza della Bundesliga, uno dei dibattiti riguardò gli arbitri. L’ex fischietto inglese Hackett disse che senza pubblico sarebbe aumentato il rischio di commettere errori.

«Non c’è il pubblico, non senti lo stesso livello di pressione. Questo può avere ripercussioni perché in alcuni frangenti l’arbitro potrebbe non essere concentrato come dovrebbe. E quando non sei concentrato come si deve, potresti prendere decisioni sbagliate. Col pubblico sarebbe diverso: l’adrenalina mantiene alta la frequenza cardiaca e anche la concentrazione»

Non potrà essere così per Doveri. Perché, sia pure virtualmente, avrà un miliardo di persone che lo osserveranno. Queste le previsioni della Lega Serie A. Ovviamente in tutto il mondo e ovviamente è una stima che non riguarderà i dati Auditel italiani che dovrebbero abbondantemente superare i dieci milioni di telespettatori.

La partita sarà trasmessa in molti Paesi. Per i calciatori, a porte chiuse, aumenta il rischio di incorrere in sanzioni dovute a insulti. E per l’arbitro è più complesso far finta di niente.