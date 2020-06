L’ex ad dell’Inter: “Contro il Napoli non giocherei affatto. Il calcio ha bisogno di uno shock”

Paolillo a Radio Punto Nuovo: “Non è una provocazione, è una rinuncia. Non schiererei la Primavera, non schiererei la squadra e basta. Gravina ha avuto paura dei club e dei quattro spiccioli che guadagnano”

L’ex direttore generale dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ha detto che i tifosi italiani dovrebbero lamentarsi per il modo in cui riprenderà il calcio.

“Questo spettacolo che avremo, di un calcio fatto con giocatori non adeguatamente preparati e con la paura dei contatti, è uno spettacolo non degno del solito calcio ed un modo per prendere gli ultimi spiccioli della stagione “.

Il presidente della Figc, Gravina, ha aggiunto,

Sulla partita di Coppa Italia contro il Napoli.

“La decisione di Marotta è corretta anche perché valida per le date troppo ravvicinate e si rischia di far saltare tutti gli obiettivi solo per rispettare determinate date. Mi auguro che prevalga la ragione. Non schiererei la Primavera, non schiererei la squadra e basta. Non è una provocazione, è una rinuncia. L’assegnazione della Coppa Italia avverrebbe normalmente, nessuna colpa. Il calcio italiano ha bisogno di ricostruirsi con uno shock. Nulla si fa senza un effetto shock e qualcuno prima o poi deve farlo“.