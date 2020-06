Lady Callejon conferma su Instagram: “Niente addio dopo la Spal”

Marta Ponsati rilancia su Instagram la notizia secondo cui lo spagnolo si sarebbe proposto per giocare gratis a luglio e agosto

L’accordo per il prolungamento di Josè Maria Callejon con il Napoli ancora non c’è. Oggi è rimbalzata la notizia che quella contro la Spal, domenica, potrebbe essere la sua ultima partita in azzurro. Poi, quella pubblicata da Calciomercato.it, secondo cui lo spagnolo avrebbe deciso di rimanere fino a fine stagione, proponendosi di giocare gratuitamente.

A confermarlo è proprio la moglie di Callejon, Marta Ponsati, con una storia Instagram in cui scrive:

“Niente addio dopo la Spal: ha proposto di giocare gratis a luglio e agosto”

Una storia che, dunque, conferma di fatto l’indiscrezione trapelata da Calciomercato.it.