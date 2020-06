Koulibaly: “Grande partita, qualificazione meritata. Andiamo in finale”

Il difensore senegalese ha postato su Twitter una foto che lo ritrae in campo impegnato nel duello con Lukaku

La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter è stata anche la partita del ritorno in campo di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha scritto su Twitter dopo la conquista della finale di Roma. La foto postata lo ritrae in un’azione di gioco in cui è coinvolto anche Lukaku. Scrive:

“Grande partita, qualificazione meritata: andiamo in finale”