Il primo caso di doping “trasmesso” per via sessuale. Assolta una pugile americana

Fuchs, categoria pesi mosca, è stata anche capitano della squadra olimpica degli Stati Uniti. A marzo ha scoperto di essere risultata positiva a due sostanze vietate. Alla fine dell’indagine l’Usada ha accettato la tesi difensiva della pugile, reputando “coerenti” con la trasmissione sessuale i livelli delle violazioni all’antidoping. Lei ha commentato così su Twitter: “Questa è stata una grande lezione per me e ora che è finita, sono completamente concentrata sulla preparazione per Tokyo”.

U.S. Olympic team boxer Virginia Fuchs has been cleared of a doping violation after the USADA determined that banned substances in her sample had been transmitted during sex with her boyfriend https://t.co/yv3BUYJYfN

— Reuters Sports (@ReutersSports) June 12, 2020