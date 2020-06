Il Napoli torna al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia

Il report dell’allenamento del mattino a Castel Volturno. Lavoro di scarico in palestra per gli azzurri impegnati ieri contro l’Inter

Il Napoli non si concede pause. Dopo aver guadagnato la finale di Coppa Italia, ieri, contro l’Inter di Conte, la squadra di Gattuso questa mattina è tornata al lavoro. La Società ha pubblicato sul sito web il report dell’allenamento.

Questa mattina i calciatori azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno e sono stati divisi in due gruppi. Per chi ha giocato ieri contro i nerazzurri c’è stato lavoro di scarico in palestra. Gli altri, invece, hanno svolto una seduta di riscaldamento su circuito e poi si sono esercitati sui passaggi. La seduta mattutina è finita con una sessione tecnico tattica e, infine, una partitina a campo ridotto.