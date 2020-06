Il figlio di Joe Barone sul rigore concesso alla Lazio: “E’ veramente una vergogna”

Non si placano le polemiche per quanto accaduto ieri in Lazio-Fiorentina. Pietro Barone, su Twitter, ha scritto: “Seguo il calcio da una vita. Lo so come va. Ma, certe volte, non voglio credere che ancora è così”

Non si placano le polemiche per il rigore conquistato da Caicedo ieri in Lazio-Fiorentina. Rigore che ha portato al pareggio e favorito poi a rimonta dei biancocelesti, scatenando la rabbia dei tifosi viola. E non solo. Anche i dirigenti del club non hanno apprezzato la scelta dell’arbitro di fischiare il penalty.

Il figlio del vicepresidente della Viola, Pietro Barone, ha infatti pubblicato un tweet al vetriolo:

“Seguo il calcio da una vita. Lo so come va. Ma, certe volte, non voglio credere che ancora è così. È veramente una vergogna“.

