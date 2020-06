Il ds del Benevento conferma: “Abbiamo chiesto Llorente al Napoli”

Al Mattino. “Il Presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale, ma non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e con l’agente. Hamsik? Ci abbiamo pensato”

In un’intervista al Mattino, il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, conferma quanto già trapelato ieri. Il club sannita ha davvero chiesto Fernando Llorente a De Laurentiis. E’ stato il presidente in persona, Oreste Vigorito, a contattare il patron azzurro.

“Fernando Llorente è un giocatore che per noi sarebbe il massimo. Il Presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale, ma non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e con l’agente“.