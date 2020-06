Il Napoli più forte di Petagna: 2-1 alla Spal al 45esimo

Dominio assoluto del match. In gol Mertens e Callejon, in mezzo la rete del prossimo. L’Atalanta pareggia 1-1 sul campo dell’Udinese

Il tridente del Napoli è più forte di Petagna che conia il gol del prossimo. La squadra di Gattuso domina il primo tempo contro la Spal e il 2-1 è un risultato troppo risicato. In gol Mertens e Callejon, nel finale gol annullato a Insigne per fuorigioco. Mentre l’Atalanta a Udine è ferma sull’1-1, quindi al momento il Napoli è a dieci punti dai bergamaschi di Gasperini.

Il Napoli segna dopo quattro minuti, bella azione di prima coast-to-coast, poi passaggio verticale di Fabian per Mertens sul filo del fuorigioco ma in gioco, bel pallonetto sul portiere e gol. Lobotka in mezzo al campo dimostra di avere piede. Di Fabian ed Elmas sapevamo già. Zielinski e Demme in panchina. Il tridente d’attacco è quello classico e Callejon segna un gol dei suoi riportando il Napoli in vantaggio.

In mezzo c’è il pareggio di Petagna che punisce il Napoli nell’unica occasione creata dalla Spal. In precedenza, un palo di Insigne con un pregevole tiro di destro. Il capitano, però, nel finale di tempo, trova il tempo e l’occasione per segnare la terza rete che però viene annullata. Napoli in pieno controllo del match, la squadra dimostra ottima condizione fisica.