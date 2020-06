Ibarra (SKY): “Pronti a trasmettere in chiaro se la Lega lo chiederà”

L’amministratore delegato di Sky in conferenza: “Abbiamo dato la massima disponibilità, ma è la Lega Serie A la titolare dei diritti in chiaro”

L’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, nel corso di una conferenza stampa ha esposto la disponibilità dell’emittente a trasmettere alcune partite in chiaro se la richiesta arriverà dalla Lega Serie A.

“Noi abbiamo dato la massima disponibilità, come è ormai risaputo. Abbiamo avuto un incontro con il ministro Spadafora. Abbiamo dato anche la disponibilità di altre cose che possiamo fare per mitigare la mancanza di calcio, ma c’è un particolare: noi non siamo titolari dei diritti in chiaro. E’ la Lega Serie A che deve chiedere la nostra disponibilità. Dopo aver dato la disponibilità, siamo pronti a collaborare”.