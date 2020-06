Gwyneth Paltrow: “Non tornerei ai miei 20 anni. Con le zampe di gallina agli occhi mi sento me stessa”

Al Secolo XIX: “Appena inizi a piacerti inizi ad avere le rughe e il metabolismo cambia. Ma è un processo bello. Ci vuole molto tempo perché una donna senta davvero chi è e sono felice di essere dove sono”

Il Secolo XIX intervista Gwyneth Paltrow. A inizio anno ha annunciato che la sua società, Goop, che vende online prodotti di bellezza e diete, avrebbe lanciato una candela il cui nome “This Smells Like My Vagina”, ovvero, “Questo odora come la mia vagina”.

La notizia le ha fatto piovere addosso molte critiche, anche perché il costo della candela profumata è di 75 dollari. Ma due giorni dopo il lancio, le candele erano esaurite e nei mesi di lockdown le vendite

sono ulteriormente schizzate.

Oggi l’attrice, 47enne, racconta la sua quarantena,

“Le prime due settimane di quarantena sono state un po’ scioccanti ma poi in realtà per me questa è stata una grande opportunità. E’ stato meraviglioso non dover mettere la sveglia presto ogni mattina per portare i figli a scuola e preparare il loro cibo. E’ stato bello anche in qualche modo permettere al corpo di ripristinare i suoi ritmi naturali. Ho cercato di meditare ogni giorno. Facevamo molte passeggiate. Ma c’erano troppe persone che ci seguivano, quindi ora faccio molto yoga a casa mia. Ho trovato delle ottime lezioni di ginnastica online. Ho anche cucinato molto. Insomma, mi sono concentrata sulla famiglia e sulla qualità delle nostre relazioni”.

La Paltrow parla anche della sua età, delle donne mature.

“E’ interessante: appena inizi a piacerti ad accettarti per davvero inizi ad avere le rughe e il tuo metabolismo cambia. Inizi a invecchiare. Ma sai, penso che sia un processo molto bello e comunque non vorrei tornare ai miei 20 anni e provare tutta quella insicurezza per nessuna ragione al mondo. Devi affrontare quel periodo, ma ora sono molto più felice con le mie zampe di gallina attorno agli occhi, mi sento molto me stessa. Ci vuole molto tempo perché una donna senta davvero chi è e sono felice di essere dove sono“.