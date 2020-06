Grassani: “La situazione di Callejon è un ibrido, non sarà semplice uscirne”

Il legale a radio Kiss Kiss «Sulle multe al momento quello che posso dire è che non è cambiato assolutamente nulla da febbraio e marzo»

Il legale di fiducia del Napoli, Mattia Grassani ha parlato della situazione di Callejon a radio Kiss Kiss

«Di questa situazione si sta occupando la società partenopea, non tocca a me parlarne. Vedremo nelle prossime ore, purtroppo si è verificata una situazione ibrida dovuta al virus»

Sulla questione delle multe

«Al momento quello che posso dire è che non è cambiato assolutamente nulla da febbraio e marzo, anche perché si è verificata una situazione che non è mai successa prima. Posso usare un termine in tal senso, la situazione tra il Napoli e i giocatori sulla questione multe, attualmente è stagnante»