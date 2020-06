Gattuso punta a vincere la sua prima Coppa Italia da allenatore

La Gazzetta ricorda che il tecnico del Napoli l’ha vinta da calciatore del Milan quando in panchina c’era Carlo Ancelotti

La Gazzetta dello Sport propone oggi un focus di avvicinamento alle due semifinali di ritorno di Coppa Italia, in cui evidenzia che nessuno dei quattro tecnici impegnati l’ha mai vinta da allenatore. Da allenatore no, ma sul campo Gattuso sì. Era il 2003 e sulla panchina del Milan c’era un certo Carlo Ancelotti, mentre in campo giocava appunto Gattuso. Fu una finale contro la Roma molto combattuta, scrive la gazzetta, dal momento che i rossoneri venivano dalla vittoria in Champions che li aveva frastornati

La partitella improvvisata da Gattuso in piena notte nell’albergo inglese a Champions in mano si tramanda ancora oggi, ma contro la RomaRino e i senatori fanno svanire i postumi delle sbornie europee.

Adesso Rino può vincerla anche da allenatore, vittoria che gli è già sfuggita nel 2018 sulla panchina del Milan proprio contro la Juve