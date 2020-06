Della Frera (commissione medica Figc): “Impossibile superare la quarantena di gruppo”

Walter Della Frera, membro della Commissione medico scientifica della Figc è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Sul protocollo ha detto:

“Allo stato attuale non è superabile la quarantena di gruppo perché sappiamo che il rischio malattia compare nei 14 giorni. Ci dobbiamo adeguare alle scelte del comitato pur facendo pressing per ridurre questo tempo con tutte le nostre osservazioni “.

Per valutare il rischio di un nuovo stop al campionato sarà fondamentale l’evoluzione della curva dei contagi.

“ In caso di nuove positività stiamo valutando tutte le possibilità, compresi i test salivari che costano meno dei tamponi ma non sono ancora stati validati “.

Il protocollo finale, ha aggiunto, ha accontentato tutti.

“Soprattutto il governo, ma dal punto di vista medico non può essere differenziato. Le serie minori come la Lega Pro potrebbero andare incontro a tante difficoltà e si devono organizzare, sperando anche negli aiuti”.

Sui tamponi.

“In piena epidemia i calciatori non volevano essere privilegiati, così come era scritto nel protocollo iniziale e quello finale, pertanto le squadre si sono organizzate da subito per non gravare sulla collettività”.