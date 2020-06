Del Piero: “Gattuso è una persona speciale. Il suo percorso mi rende felice”

L’ex calciatore della Juventus, Alessandro Del Piero, è intervenuto a Sky Sport per parlare anche di Gennaro Gattuso.

“Rino è una persona speciale per molti aspetti, lo è proprio come persona, a livello umano. L’ha dimostrato in molte situazioni in carriera, sia da giocatore che da allenatore e sta continuando a farlo. Ogni anno acquisisce esperienza, si è approcciato con grande umiltà e potenzialmente può solo crescere. A livello personale sono molto felice per lui, soprattutto per il momento che sta passando per quello che purtroppo è accaduto. Il suo percorso rende me e tutti felici“.