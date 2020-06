Christillin: “Sogno una finale di Champions tra Juventus e Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta Evelina Christillin, membro dell’Uefa alla Fifa.

Sulla possibilità di giocare tutta la stagione di Champions a Lisbona.

“Sarebbe una decisione auspicabile, non dipende solo da me, ma a me piacerebbe anche perché è una città affascinante ha stadi pronti e disponibili per ospitare la fase finale della manifestazione. Non so se verrà scelta, ma sicuramente concentrare tutte le gare in un solo posto logisticamente sarebbe la soluzione ideale. Aspettiamo il 17 quando ci sarà la riunione del comitato esecutivo della Uefa”.