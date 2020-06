I principali quotidiani spagnoli non assolvono la squadra di Setien dopo il 2-2 di Balaidos. Per Sport i catalani si sono sciolti

Il Barcellona sentiva già in tasca il successo sul Celta Vigo, grazie alla doppietta di Luis Suarez che stava vanificando il gol di Smolov. Tuttavia, a due minuti dalla fine, Iago Aspas ha punito la barriera approssimativa di Ter Stegen segnando su calcio di punizione e sancendo il definitivo 2-2. Un pari che potrebbe costare l’allungo del Real Madrid in vetta alla classifica e che la critica non perdona.

I catalani di Sport aprono l’edizione online con un eloquente “Il Barça si scioglie a Balaidos” (lo stadio del Celta, ndr).

Punta più sull’ingenuità dei blaugrana il Mundo Deportivo, che titola “Il Barça lascia due punti con la vittoria in pugno“.

Più forte ancora l’apertura di Marca: “Aspas affoga il Barça“.

Anche AS punta sull’attaccante spagnolo: “Aspas lascia il Barça nella tela” e poi rincara la dose nel sommario “la squadra di Setien è davanti all’abisso“.