Calcetto, nelle prossime ore nuovo parere del Comitato tecnico scientifico

Il ministro della Salute Speranza ha inviato al Cts le linee guida approvate da tutte le regioni per il via agli sport di contatto amatoriali. Potrebbe arrivare un’autorizzazione alla liberalizzazione

Potrebbero esserci delle novità per il calcetto e gli sport di contatto amatoriali. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe inviato al Comitato tecnico scientifico le linee guida approvate da tutte le regioni per la liberalizzazione. Nelle prossime ore il Cts darà il suo parere. Bisogna attendere per capire se il documento approvato consentirà una retromarcia, e dunque l’autorizzazione alle partite amatoriali, oppure no.

Per ora, sono cinque le regioni che hanno deciso di procedere con la riapertura del calcetto: Abruzzo, Sicilia, Puglia, Liguria e Veneto.

Intanto, si susseguono gli interventi dei presidenti federali a favore della riapertura. Gli ultimi appelli sono stati quelli del presidente della Fjilkam, Domenico Falcone, e del taekwondo, Angelo Cito.