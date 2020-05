Rizzoli: «Il fallo di Pjanic? La registrazione non esiste perché non era un caso da Var»

A Sky: “Un’ammonizione, sebbene fosse la seconda, non rientra nella situazione da protocollo per cui viene registrato. Che poi la decisione non sia stata corretta, è un altro discorso”.

Nicola Rizzoli è stato ospite di #CasaSkySport. E ovviamente ha affrontato la questione Pecoraro. L’ex capo della Procura della Figc ha raccontato al Mattino di aver richiesto le registrazioni di quell’Inter-Juventus e che mancava la parte relativa al fallo di Pjanic su Rafinha, fallo che avrebbe comportato la seconda ammonizione.

Rizzoli ha spiegato perché manca l’audio relativo a quell’episodio:

Non facciamo confusione: un provider della Lega mette gli audio del Var a disposizione online, ma solo delle situazioni di protocollo della partita. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia. Pecoraro ha richiesto l’Intera registrazione di Inter-Juventus ma non esiste una registrazione unica. Un’ammonizione, sebbene fosse la seconda, non rientra nella situazione da protocollo per cui viene registrato. Che poi non sia stata presa una decisione corretta in campo, questo è un altro discorso.