Repubblica: il Napoli ha votato per la ripresa il 20 giugno

La Lega ha votato con una maggioranza di 15 voti per il 13 giugno. Sassuolo, Torino, Sampdoria, Udinese e Napoli volevano una settimana di “ritardo”

La Serie A ha scelto il 13 giugno per riavviare il campionato, ma il Napoli avrebbe voluto un’altra settimana di allenamento per tornare in campo il 20.

L’Assemblea dei presidenti ha votato a maggioranza la data della ripartenza da indicare al governo (che alla fine avrà l’ultima parola. 15 voti a favore per il 13 giugno – scrive Repubblica – con Sassuolo, Napoli, Torino, Sampdoria e Udinese che avevano invece optato per il 20 giugno.

La settimana di “ritardo” però non avrebbe permesso di giocare anche la Coppa Italia.

Per quanto riguarda invece lo “scontro” con le tv per il pagamento dell’ultima rata dei diritti ha prevalso la linea di De Laurentiis e Lotito.