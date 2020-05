La Premier pensa alla lotteria degli abbonamenti per l’anno prossimo

Per ora le porte degli stadi sono chiusi. Anzi, in Inghilterra non ha ancora nemmeno una data per la ripresa del campionato. Ma quando riapriranno, molto probabilmente la capienza sarà ridotta per rispettare il distanziamento sociale. E in Inghilterra hanno già cominciato a porsi il problema: come si fa con tutta la richiesta che c’è? Una delle proposte prevede la “lotteria” dei biglietti: l’estrazione a sorte.

Lo scrive il Sun. In Inghilterra hanno già un glorioso esempio di questo sistema: Wimbledon, per il quale parte dei biglietti viene messo in vendita – appunto – con una sorta di lotteria. All’estrazione parteciperebbero tutti gli abbonati di questa sfortunata stagione, con in palio l’abbonamento per quella successiva. Per alcuni un modo per sviare i rimborsi chiesti da più parti.