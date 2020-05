Gazzetta: Barcellona-Napoli si giocherà il 7 o l’8 agosto

Il protocollo della Uefa in caso di contagi non sarà rigido come quello della Serie A, perché la priorità è portare a termine le competizioni europee

La Uefa ha stabilito il suo protocollo che non sarà rigido come quello attuato per la Serie A, ma più simile a quello tedesco che prevede la quarantena individuale di un calciatore eventualmente trovato positivo. Questo perché la priorità è quella di portare a termine le competizioni europee, Champions ed Europa League, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport