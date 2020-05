De Magistris: “Apriremo più luoghi in modo da evitare gli assembramenti”

“Stasera firmerò una nuova ordinanza. Nei prossimi giorni saranno aperte altre aree pedonali, da oggi alcune zone saranno già pedonalizzate in altre municipalità. Altra delibera: ci si potrà sposare dove gli innamorati vorranno e non più solo nella municipalità o nella sala della Loggia. Un modo, questo, anche per sbloccare il mondo del wedding. Negli spazi aperti potranno lavorare fotografi, aperitivi e banchetti, pur evitando assembramenti. Tutti questi provvedimenti saranno effettivi il primo giugno. Riapriamo anche dal 2 giugno tutti gli spazi museali con tante iniziative. Consentiremo, poi, con un’altra delibera, di utilizzare le spiagge della nostra città. In serata approverò altre ordinanze per la vita della città. Restringendo orari e chiudendo luoghi, aumenti solo gli assembramenti. Noi, con una serie di ordinanza, apriremo tanti luoghi della città che solitamente sono chiusi. Nei parchi si potrà andare anche con i monopattini e le biciclette e consumare alimenti, a patto di tenere pulito il tutto. Chiediamo a tutti di aiutarci in questa fase, dobbiamo essere tutti responsabili per evitare che qualcuno possa pensare che le persone vadano comandate. Da oggi a lunedì ci sarà tutto il tempo per discutere con la Regione. Il ritorno del calcio è una bella notizia, stiamo andando nella direzione giusta”.