De Laurentiis voleva la Serie A il 20 giugno: «Il 13 è troppo alto il rischio infortuni»

Il Corsport scrive che il presidente del Napoli voleva tutelare i giocatori. «Meglio avere cinque settimane di allenamenti, anziché quattro»

Ieri in Assemblea di Lega 15 club hanno votato per il ritorno in campo il 13 giugno. Cinque società, invece, avrebbero voluto ricominciare il 20. Tra queste – oltre a Sassuolo, Udinese, Torino e Sampdoria – c’è anche il Napoli di De Laurentiis. Scrive il Corriere dello Sport che De Laurentiis avrebbe voluto giocare il 20 per tutelare i giocatori,

per avere a disposizione cinque settimane di allenamenti. De Laurentiis ha tuonato che il rischio infortuni è alto con solo quattro settimane di lavoro.

“Anche l’Inter – aggiunge il Corriere dello sport – avrebbe voluto una settimana in più ma partire il 20 avrebbe significato “cancellare ” la Coppa Italia che invece così è salva.