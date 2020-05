CorSport: l’Uefa è preoccupata per l’Italia. Gravina farà leva su questo con Conte

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, aspetta ancora la convocazione promessa dal premier Conte, ma intanto la Uefa guarda con preoccupazione quanto accade in Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ceferin preme perché i campionati europei ripartano e assegnino i titoli sul campo, in modo da poter giocare le coppe europee in agosto. Ma mentre Germania, Inghilterra e Spagna danno segnali incoraggianti fissando già delle date, almeno su carta, lo stesso non accade in Italia.

“In riva al lago Lemano hanno rilevato che i criteri scelti dalla nostra classe politica per la ripartenza del pallone sono i più rigidi di tutta Europa e che da noi al momento non ci sono certezze, neppure quella della ripresa degli allenamenti (il protocollo non è ancora stato validato e il tempo stringe), a cinque giorni dalla data teoricamente fissata per vedere i giocatori allenarsi di nuovo in gruppo ovvero lunedì 18. Il governo europeo del calcio non ha potuto far a meno di notare che l’interpretazione della quarantena in Italia è una spada di Damocle non solo per la fine della Serie A, ma anche per la Champions, quando il 7 agosto riprenderà”.