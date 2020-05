Capodimonte riapre con i vigilantes: vietati giochi di squadra (anche calcio) e picnic

Su Repubblica Napoli. Accordo sindacale. Niente assembramenti, sì ai cani. Tre percorsi: uno per le bici, uno per la corsa, uno per le passeggiate

Il Bosco di Capodimonte riapre oggi (la Pinacoteca riaprirà il 9 giugno). Accordo raggiunto con le parti sociali. Nelle scorse settimane la chiusura decisa dal direttore Bellenger a causa della carenza di personale aveva fatto molto discutere. Ora è tutto risolto.

La soluzione trovata, spiega Repubblica Napoli, è affidare il controllo a 30 persone, tra vigilanza privata e personale Mibact, quattro bici e due auto elettriche. Saranno questi i mezzi per tenere sotto controllo i 68 ettari di bosco aperti sui 134 totali (gli altri sono ancora da mettere in sicurezza).

L’accordo è stato trovato dopo una trattativa conclusa giovedì sera in Prefettura.

Gli addetti dovranno far rispettare il regolamento generale, le norme anti Covid-19 e i percorsi predisposti dalla direzione per limitare i rischi di contagio. Sono tre: uno destinato alle bici (arancione), uno alla corsa (azzurro) ed uno alla passeggiata (verde).

Il percorso dedicato alla corsa, alberato e fresco, parte da Porta Caccetta, passa davanti alla Fagianeria, Capraia, arriva alle spalle del Caselli di Miano e torna indietro.

“Lungo il percorso postazioni ginniche con segnaletica per fare sport. Si deve correre senza mascherina, distanziati di almeno due metri e a terra una segnaletica blu lungo cordoli che indica la distanza di 2 metri, per cui il runner se vede che si sta avvicinando troppo alla persona che lo precede è tenuto a rallentare. Quando ha finito la corsa, deve uscire dai varchi con la mascherina, così come ne è entrato”.

In occasione della riapertura è stato aggiunto un percorso per le biciclette (arancione). Comincia da Porta di mezzo, gira intorno agli ex campetti e torna indietro.

Secondo i ciclisti è troppo stretto, ma la direzione specifica:

«Si entra conducendo a mano, si esce sempre a mano, distanza di due metri tra bici».

Il percorso per la passeggiata, invece,

“è ovunque, al Belvedere, compreso il chilometro e 400 del viale centrale fino alla statua del Gigante, prima utilizzato dai runner per correre, ora sconsigliata per precauzione”.

La direzione del Bosco chiede ai cittadini che frequenteranno il parco di segnalare qualsiasi irregolarità e comportamento difforme con una mail all’indirizzo mu-cap@beniculturali.it.

“Vietati: assembramenti, tutti i giochi di squadra (calcio, rugby), picnic. I servizi igienici di Porta grande e Porta piccola sono dotati di disinfettanti, e si entra uno per volta. Saranno aperte le aree cani, tanto quella per i cani di piccola taglia a Porta Piccola, quanto quella per i grandi cani antistante la Fagianeria, con obbligo della mascherina per i proprietari e il distanziamento sociale prescritto tra le persone che si trovano all’interno dell’area”.