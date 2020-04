Salvini: «I napoletani che vivono a Milano devono poter tornare a casa se non ci sono rischi»

Il leader della Lega alla Rai: «Non possono essere penalizzati. Il governatore De Luca e il Premier Conte si mettano d’accordo per gestire queste persone».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto in Rai, durante la trasmissione “La Vita in Diretta”. Ha parlato dei napoletani che vivono a Milano. Non possono essere penalizzati dal Premier e dal governatore della Campania, ha detto. Che ci si metta d’accordo per gestirli e farli tornare a casa se non ci sono rischi per la salute.

Queste le parole di Salvini:

«De Luca e Conte si mettano d’accordo tra di loro. I napoletani che vogliono andare nella loro città da Milano non possono essere penalizzati. Il Governatore della Campania telefoni al Premier e trovino una soluzione per gestire queste persone. Penso che se non c’è rischio sulla salute debbano poter ritornare».