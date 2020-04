Guardian: “La Mafia conquista le famiglie in difficoltà portandogli cibo gratis”

Il quotidiano inglese illustra come al sud le organizzazioni malavitose stanno conquistando il sostegno locale consegnando cibo gratuito alle famiglie in difficoltà

“La mafia distribuisce cibo alle famiglie in difficoltà durante l’emergenza coronavirus” è questo il titolo che campeggia sul Guardian a proposito della scalata che la malavita sta facendo tra la popolazione. Approfittando della situazione di indigenza di molte famiglie del sud le organizzazioni malavitose stanno conquistando il sostegno locale consegnando cibo gratuito alle famiglie in difficoltà.

Il Guardian ha sentito al proposito Nicola Gratteri, investigatore antimafia e capo della procura di Catanzaro

“Per più di un mese, negozi, caffè, ristoranti e pub sono stati chiusi. Milioni di persone fanno quelli che vengono definitivi lavori sommersi, il che significa che non hanno ricevuto alcun reddito da più di un mese e non hanno idea di quando potrebbero tornare al lavoro. Il governo sta emettendo i cosiddetti buoni acquisto per supportare le persone. Se lo stato non interverrà presto per aiutare queste famiglie, la mafia fornirà i suoi servizi, imponendo il loro controllo sulla vita delle persone “.

Una realtà che non è nuova, come sottolinea il giornale inglese considerando che in passato ci sono state dozzine di indagini nel sud che hanno portato agli arresti di politici che hanno aiutato e favorito la mafia e che sono stati eletti con il sostegno dei mafiosi locali che hanno costretto i cittadini a votare per loro in cambio di servizi, come un semplice pacco di cibo. La questione della distribuzione di pacchi alimentari è una tattica antica quanto la mafia stessa, dove nel sud dell’Italia i capi si sono abitualmente presentati alla gente come benefattori e agenti di potere locali, inizialmente senza chiedere nulla in cambio.

Federico Varese, professore di criminologia all’Università di Oxford ha spiegato al Guardian

“Le mafie non sono solo organizzazioni criminali. Sono organizzazioni che aspirano a governare territori e mercati. I commentatori spesso si concentrano sull’aspetto finanziario delle mafie, ma tendono a dimenticare che la loro forza deriva dall’avere una base locale da cui operare ”

Gratteri ha spiegato

“I boss della mafia considerano le loro città come il loro feudo. I capi sanno benissimo che per governare devono prendersi cura delle persone nel loro territorio. E lo fanno sfruttando la situazione a proprio vantaggio. Agli occhi della gente, un capo che bussa alla porta offrendo cibo gratis è un eroe. E il capo sa che può contare sul sostegno di queste famiglie quando necessario, quando, ad esempio, la mafia sponsorizza un politico per le elezioni che promuoverà i loro interessi criminali”

Anche a Napoli, riporta sempre il Guardian, nei giorni scorsi la polizia ha intensificato la sua presenza nei quartieri più poveri della città, dove uomini legati alla camorra, la mafia napoletana, hanno organizzato la consegna a domicilio di pacchi alimentari. I magistrati hanno già avviato un’indagine contro un gruppo di persone che sono state interrogate mentre distribuivano cibo ai residenti locali.