Genova ha di nuovo il suo ponte. Posizionata l’ultima campata del Morandi

A 309 giorni dall’inizio dei lavori, le due sponde del Torrente Polcevera tornano unite. Conte: «Oggi suturiamo una ferita». Il sindaco Bucci: «Dedichiamo questa e le prossime giornate alle 43 vittime». Inaugurazione in estate

Genova ha di nuovo il suo ponte. Il nuovo Ponte Morandi. A 309 giorni dall’inizio dei lavori, le due sponde del Torrente Polcevera tornano ad essere unite. Oggi è stata posizionata l’ultima campata. Pioveva, proprio come il 14 agosto 2018, quando il viadotto crollò trascinando con sé 43 persone, 43 vittime.

Questa mattina erano presenti, a Genova, il Premier Conte e la ministra De Micheli. Oltre , naturalmente, al sindaco-commissario Marco Bucci, al presidente della Regione, Giovanni Toti e al prefetto di Genova, Carmen Perrotta. C’erano anche l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, e quello di Salini Impregilo, Pietro Salini, e il presidente di PerGenova, Alberto Maestrini.

Quando la campata è arrivata in posizione si è alzato il suono delle sirene delle navi in porto. Poi, un minuto di raccoglimento in onore delle 43 vite spezzate dal terribile crollo di due anni fa.

Nel suo discorso, Giuseppe Conte ha dichiarato che oggi viene suturata una ferita.

«Oggi suturiamo una ferita. La suturazione della ferita di Genova giunge in un periodo di particolare emergenza: non avremmo mai pensato di affrontare un’emergenza del genere, sanitaria, economica, sociale».

Il Premier ha definito il cantiere per la ricostruzione del viadotto come

«un cantiere simbolo per l’Italia intera: è il cantiere dell’Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, non si lascia abbattere, non si lascia sopraffare».

Genova è un modello per il Paese.

«E insegna che il più grande atto d’amore è impegnarsi a ripartire insieme».

Il sindaco Bucci ha ricordato quel terribile 14 agosto 2018.

«Questo nastro di acciaio finalmente unisce la valle. Noi genovesi abbiamo nel cuore e nell’anima quella giornata tragica del 14 agosto 2018, dedichiamo questa e le prossime giornate alle 43 vittime. Non ci siamo mai fermati, abbiamo dimostrato cosa si può fare lavorando tutti assieme. E’ un messaggio per Genova e per tutta l’Italia. Ora abbiamo la sfida del Coronavirus ma vinceremo anche questa. Il ponte non è finito, nei prossimi due-tre mesi sarà completato».

Il ponte sarà inaugurato a fine giugno, massimo inizio luglio, ha dichiarato Marco Bucci. In quella occasione, quando, si spera, l’emergenza sanitaria sarà conclusa, ci sarà una vera e propria cerimonia per i cittadini.