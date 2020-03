Sky: Demme e Mertens titolari contro l’Inter

Gattuso ha ancora due giorni per preparare la formazione in vista della Coppa Italia ma sembra oramai probabile che Fabian Ruiz riposerà

Nonostante le tante incognite sulla semifinale di Colla Italia tra Napoli e Inter si pensa alla formazione che Gattuso metterà in campo per conquistare la finale.

Secondo quanto riferito da Sky Sport nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter ritorneranno titolari dal primo minuto Diego Demme e Dries Mertens.

Si riparte da alcune certezze ovvero l’attaccante belga e il rientro del centrocampista tedesco. In ottica turn over in vista dei tanti impegni ravvicinati, potrebbe addirittura riposare Fabian Ruiz