Repubblica: coronavirus, messo a punto a Vercelli un test in un ora

Nuovo test rapido Un test veloce che riconosce la presenza del coronavirus in un’ora, anziché nelle 5-7 oggi necessarie. È stato messo a punto dall’azienda Diasorin di Saluggia (Vercelli) e sperimentato allo Spallanzani di Roma e al San Matteo di Pavia, dove sarà disponibile entro marzo. Il test si basa sulle sequenze genetiche del coronoravirus depositate nelle banche dati internazionali e riconosce tutte le varianti finora note