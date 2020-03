Estadio Deportivo: Italia focolaio di coronavirus, assurdo Siviglia-Roma a porte aperte

Adorna chiama in causa quanto detto da Klopp nei giorni scorsi, cioè che sul caso Coronavirus debba esprimersi solo chi ha competenza in materia. Avverte che l’intento delle sue parole non è di seminare il panico, poi scrive: i contagi e i morti sono in aumento, l’Italia chiude scuole e università, ovvio che la partita a porte aperte di Siviglia desti preoccupazione.

“In linea di principio, Siviglia-Roma è giocata con il pubblico, con la sorprendente presenza in tribuna, in linea di principio, di duemila seguaci italiani. Non sembra molto logico. Chiude l’Italia, grande focolaio di contagio, per i sivigliani. Siviglia si apre, praticamente in pieno, per gli italiani. Che il Siviglia giochi il ritorno senza pressioni ambientali può essere un vantaggio, insignificante rispetto al danno sociale ed economico che il Coronavirus può causare in tutto il mondo”.