Verdone: «Da quando frequento De Laurentiis sono diventato superstizioso»

Ieri, al The Space di Fuorigrotta, è stato presentato l’ultimo film di Carlo Verdone, «Si vive una volta

sola». Una produzione Filmauro, di Aurelio e Luigi De Laurentiis.

Sul Corriere del Mezzogiorno le dichiarazioni del presidente del Napoli e del regista-attore.

De Laurentiis si è detto soddisfatto del rapporto che esiste tra lui e Verdone:

«Tra me e Verdone, in questi anni c’è stato come un ping pong estenuante, conseguente al mio modo di essere “in fieri”. Per raggiungere il massimo mi mostravo spesso insoddisfatto. E questo mio atteggiamento, come una cartina di tornasole, ci ha permesso di non sbagliare un film da quando siamo assieme».