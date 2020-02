Tuttosport: è stata esemplare la difesa militaresca di Maksimovic e compagni

Una partita tattica e un tantino soporifera, con una difesa magistrale, chissà se basterà per disinnescare pure il Barcellona in Champions

Il Napoli di Coppa si conferma tutt’altra bestia in confronto a quello che si è visto in campionato e ieri se ne è accorto anche Conte che nel finale di partita ha schierato tutta l’artiglieria pesante senza riuscire a fare breccia nel muro azzurro dove l’unica parata di Ospina è stata quella contro D’Ambrosio al fischio finale

Non è dato a sapersi se la fase difensiva militaresca sfoggiata da Maksimovic e compagni a San Siro contro l’Inter basterà per disinnescare pure il Barcellona in Champions, però ieri, semmai ce ne fosse bisogno, si è avuta conferma dell’enorme potenziale di questa squadra che ora, per restare all’attualità, ha un piede e mezzo in finale di Coppa Italia