Sampdoria-Napoli: Fabian non convocato, Demme parte da solo

Fuori dalla lista dei convocati anche Younes e Ghoulam. Demme in non perfette condizioni fisiche, ci sono Maksimovic, Koulibaly, Mertens

Il report del Napoli prima della trasferta di Genova per Sampdoria-Napoli.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l’influenza. I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Quindi Fabian non convocato, così come Ghoulam e Younes. Demme non è al meglio. Come detto da Gattuso in conferenza stampa, il tedesco volerà a parte. Ci sono Maksimovic, Mertens, Koulibaly.